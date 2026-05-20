Anadolu arkeolojisine kendisine adayan Japon arkeolog Omura, Kırşehir'de anıldı

KIRŞEHİR'de Kaman Kalehöyük kazılarına uzun yıllar başkanlık yapan ve geçen yıl 76 yaşında hayatını kaybeden Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura, ölümünün 1'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Kaman Çağırkan Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, il protokolü, Dr. Omura'nın eşi Dr. Masako Omura ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Dr. Omura'nın hayatını Anadolu arkeolojisine adadığını belirterek, "Bugün, hayatını Anadolu arkeolojisi araştırmalarına adamış Dr. Omura Sachihiro'nun başarılarını anmak ve üstün hizmetlerini takdir etmek üzere burada, Kaman'da bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Bugünün, bu topraklara derinden kök salmış ve yerel halkla birlikte araştırma çalışmaları yapmış olan Dr. Omura'nın yapmak istediklerini bir kez daha paylaşacağımız ve aynı zamanda birlikte düşüneceğimiz bir gün olmasını umuyorum. Dr. Omura'nın akademik başarılarının merkezinde, Kaman-Kalehöyük'teki arkeolojik kazılar yer almaktadır" dedi.

VALİ DEMİRYÜREK: KIRŞEHİR'DE GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Dr. Omura'nın Kaman Kalehöyük'e yaptığı katkıların bilim dünyasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Hayatını Anadolu'nun tarihine, kültürüne ve insanlık mirasına adayan Dr. Omura, Kaman Kalehöyük'te yürüttüğü çalışmalarla yalnızca bilim dünyasına değil, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine de çok kıymetli katkılar sundu. Uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Kaman Kalehöyük, bugün uluslararası ölçekte tanınan önemli bir bilim ve kültür merkezi haline geldi. Burada ortaya çıkarılan her eser, geçmişi anlamamıza katkı sunarken aynı zamanda kültürler arasında güçlü bir bağ kurulmasına da vesile oldu. Dr. Omura'nın Kırşehir'le kurduğu bağ, akademik çalışmaların çok ötesindeydi. Bu şehri, insanını ve Anadolu kültürünü içtenlikle benimsedi. Mütevazı kişiliği, çalışkanlığı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle hem bilim çevrelerinde hem de Kırşehir'de güzel hatıralar bıraktı. Bugün burada bulunan kıymetli eşi başta olmak üzere Japon dostlarımızın varlığı da bu güçlü dostluğun ve ortak hafızanın bir göstergesidir" diye konuştu.

MASAKO OMURA: GENÇLERİN BU MİRASI YAŞATMASINI İSTİYORUZ

Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Dr. Masako Omura ise eşinin yaşamını arkeolojiye ve Anadolu'ya adadığını belirterek, "Bir aile babası olarak nazik bir eş, son yıllarda ise şefkatli bir dede idi. Nihayetinde her şeyi arkeolojiye, Kaman'a ve Anadolu'ya bağlıydı. Şimdi vefatının ardından taziyelerinizi alırken Omura, Anadolu'daki emeğinin, bu topraklarda ne kadar derin kökler saldığını farkında olduğudur. Bundan sonra Türk ve Japon gençler buraya gelecek, gelecek nesil için çeşitli başarılar üretecekler. Bunun gerçekleşmesi için bizim yapmamız gereken işlerimiz var. Hepinizin bu insanları desteklemenizi rica ediyorum" dedi. Program kapsamında Dr. Sachihiro Omura'nın büstünün açılışı da yapıldı. Ayrıca Kalehöyük Sergi Salonu ile müze önündeki Kalehöyük Caddesi'ne, Dr. Sachihiro Omura'nın adı verildi ve açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı