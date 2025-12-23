Janoska Ensemble Sevgililer Günü özel programıyla AKM'de müzikseverlerle buluşacak
Dünyaca ünlü Janoska Ensemble grubu, 7 Şubat 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Sevgililer Günü özel programıyla sahne alacak. Konserde Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven eserleri yorumlanacak. Biletler 'biletinial.com' üzerinden temin edilebilir.
Dünyaca ünlü Janoska Ensemble grubu, Sevgililer Günü özel programıyla 7 Şubat 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.
Topluluk, bugüne kadar New York'ta Carnegie Hall, Hamburg'ta Elbphilharmonie, Viyana'da Musikverein ve Konzerthaus ile Tokyo Opera City'nin arasında olduğu dünyanın prestijli salonlarında sahne aldı.
İstanbul konserinde ise grup, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven eserlerini yorumlayacak.
Konserin biletlerine "biletinial.com" platformundan ulaşılabilir.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel