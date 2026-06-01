Japonya'da Okinawa eyaletine yaklaşan tayfun nedeniyle bölge halkına uyarı yapıldı
Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan Jangmi Tayfunu nedeniyle bölge sakinleri teyakkuza geçmeleri konusunda uyarıldı. Şiddetli rüzgar, sağanak ve yüksek dalgalar bekleniyor.
Jiji Press ajansının haberine göre, şiddetli rüzgarlarla etkisini artıran Jangmi Tayfunu, Japonya'nın en güneydeki eyaleti Okinawa'nın ana adasına doğru yaklaşıyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfun sebebiyle vatandaşlara zaruri olmadıkça seyahat etmemeleri ve teyakkuza geçmeleri uyarısında bulundu.
Tayfunun etkisiyle bölgede kuvvetli rüzgar, sağanak ve yüksek dalgaların etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu