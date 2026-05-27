İzmir'de otoyolda görevli jandarmaya çarpan tırın sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda arızalı araç güvenliğini sağlayan uzman çavuşa çarpan tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı jandarma personeli taburcu edildi.
Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde, İzmir yönüne seyir halindeyken sağ şeritte arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.
Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesine nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü H.U. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı, bölgede bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.