Haberler

İzmir'de otoyolda görevli jandarmaya çarpan tırın sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda arızalı araç güvenliğini sağlayan uzman çavuşa çarpan tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı jandarma personeli taburcu edildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, görevli jandarma uzman çavuşa çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde, İzmir yönüne seyir halindeyken sağ şeritte arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.

Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesine nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü H.U. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda

''Hayattaki en zor kararımdan biri'' diyerek duyurdu: Futbolu bıraktı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler