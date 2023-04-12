Jandarmanın otobüste alıcıya götürülürken bulduğu 8 sincap, doğaya salındı

BOLU'da, Tem Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde bulunup, yasak olmasına rağmen satışı yapılıp İstanbul'daki alıcıya götürüldüğü belirlenen 8 sincap, doğaya bırakıldı. Sincapları satan Ş.G. ve 2 alıcıya 21 bin 800'er lira ceza uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, 3 Nisan'da, TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tahta kafes içerisinde 8 sincap bulundu. Otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G.'nin sincapları İstanbul'da yaşayan H.A. ile F.A.'ya sattığı ve teslimat için götürdüğü ortaya çıktı. 3 kişiye 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 21 bin 800'er lira idari para cezası uygulandı.