Jandarmanın Erzurum ve İzmir'deki 5 adreslik fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Jandarmanın Erzurum ve İzmir'deki 5 adreslik fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum ve İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarından takibe alınan 4 zanlıdan 3'ü, jandarmanın 5 adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı; diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarını işlediğini belirlediği 4 zanlıyı takibe aldı.
Ekipler, Erzurum ve İzmir'de belirledikleri 5 adrese operasyon düzenleyerek zanlıların 3'ünü yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ekipler, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.