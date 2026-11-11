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Jandarmanın Erzurum ve İzmir'deki 5 adreslik fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Jandarmanın Erzurum ve İzmir'deki 5 adreslik fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Erzurum ve İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarından takibe alınan 4 zanlıdan 3'ü, jandarmanın 5 adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı; diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarını işlediğini belirlediği 4 zanlıyı takibe aldı.

Ekipler, Erzurum ve İzmir'de belirledikleri 5 adrese operasyon düzenleyerek zanlıların 3'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ekipler, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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