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Malazgirt'te Jandarma Helikopter Gösterileri Büyüledi

Malazgirt'te Jandarma Helikopter Gösterileri Büyüledi
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinliklerde jandarma helikopterlerinin 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; izleyenler hayranlıklarını dile getirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma helikopterlerinin gerçekleştirdiği "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin farklı bölgelerinden vatandaşlar katıldı.

Etkinlik alanı üzerinde uçuş gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin helikopterlerle yaptığı "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösterileri izleyen vatandaşlar, helikopterlerin havadaki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi hayranlıkla izlediğini belirten Filiz Gönül, "Jandarmanın Çelik Kanatlar gösterisini ve ardından Jandarmanın Üzüm Salkımı gösterisini izledik. Çok gurur vericiydi, çok heyecanlıydı. Çok beğendik, çok güzeldi her şey." dedi.

Kaynak: AA
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