Jandarmanın 184'üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve beraberindeki heyet Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelengin anıta bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.