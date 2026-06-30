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Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS", sürücü güvenliğini artırıyor

Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi 'ASAS', sürücü güvenliğini artırıyor
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Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen yapay zeka destekli Araç ve Sürücü Analiz Sistemi (ASAS), sürücü hatalarını azaltarak trafik kazalarını önlüyor, yakıt tasarrufu sağlıyor ve olaylara hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen Araç ve Sürücü Analiz Sistemi (ASAS), jandarma araçlarında sürücü hatalarını en aza indirerek, trafik kazalarının önlenmesi, olaylara hızlı müdahale ve yakıt tasarrufuna katkı sunuyor.

Yapay zeka destekli ASAS, entegre olduğu jandarma araçlarından gelen verileri analiz ederek, sürüş güvenliğinin artırılmasını ve araçların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığının kendi fiziksel sunucuları üzerinde çalışan sistem, araçlardan gelen tüm verileri merkezi sunucularda depoluyor.

Sistem, aracın yol bilgisayarından konum, hız, motor devri ve yakıt durumu gibi bilgileri alırken, sürücünün emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını da kayıt altına alıyor.

Her sürücüye özel tanımlanan kartlar sayesinde sürüş alışkanlıkları takip edilirken, yetkisiz personelin araç kullanmasının da önüne geçiliyor.

Sürücü ihlallerine sesli ikaz

İhlal tespit edildiğinde sürücüyü sesli olarak uyaran sistem, ihlalin meydana geldiği ana ilişkin 10 saniyelik video kaydını da merkezi sunuculara aktararak, yetkili personellerin ihlali görebilmesini sağlıyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Denetim ve Eğitim Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Başçavuş Zeki Karakaş, AA muhabirine, ASAS'ın sürüş esnasında sürücünün dikkatini dağıtacak, trafiği tehlikeye sokacak hareketleri de sesli bir şekilde uyaran sistem olduğunu söyledi.

ASAS'ın ihlallerin önlenmesinde önemli rol oynadığını aktaran Karakaş, "Bu sayede sürüş esnasında telefon kullanımı, yeme içme, yorgunluk, şerit ihlali, ani yavaşlama, ani manevra gibi ihlallerin de önüne geçiliyor." dedi.

ASAS sayesinde herhangi bir olaya sevk edilecek ekiplerin hızlı bir şekilde yönlendirilmesinin yapılabildiğine değinen Karakaş, olay yerine giden ekiplerin konumu, çevresel faktörlerin takip edilmesi gibi önemli operasyonel konuların da takibinin yapıldığını belirtti.

150 farklı rapor hazırlayabiliyor

Sisteme entegre aracın park halinde veya ağ bağlantısına erişilemez bir durumda olduğunda bile, ASAS'ın 7/24 kayıt alarak veri kaybını önlediğini ifade eden Karakaş, "ASAS sayesinde 150 ayrı rapor hazırlanabilecek verilerin analizleri yapılabilmektedir." bilgisini paylaştı.

Karakaş, "Bu analizler sayesinde devriye araçlarının yaptığı toplam kilometre verileri, harcanan yakıt bilgileri, personelin mesai ve görev süreleri, yapılan ihlallerin türleri ve sık karşılaşılan kaza nedenleri kolaylıkla ortaya konulmaktadır. Bununla araçların daha verimli, güvenli ve personelin daha sağlıklı çalıştırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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