Son dakika haberi | Jandarmadan 108 yaşındaki Emine Çağlı'ya anlamlı ziyaret

Jandarmadan 108 yaşındaki Emine Çağlı'ya anlamlı ziyaret

KİLİS - Kilis'te, yaşayan 105 yaşındaki Emine Çağlı'yı tedavi gördüğü hastanede İl Jandarma Komutanlığı personeli ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında, Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ikamet eden ve Kilis'in en yaşlı vatandaşı olan 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Emine Çağlı'nın '18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayan Jandarma ekipleri çiçek hediye etti.