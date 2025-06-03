Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. 20 Mayıs'ta rahatsızlanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görevli jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında kursiyer olarak görev yapan Miraç Kemal Yılmaz'ın 20 Mayıs'ta rahatsızlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması tanısıyla ameliyat edilen jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etmiştir." ifadesine yer verildi.
Yılmaz'ın cenazesi Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi.