Haberler

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37) hayatını kaybetti. Topaloğlu için düzenlenen törenin ardından cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

KİLİS'te, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37) için tören yapıldı. Topaloğlu, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu'nun, Kilis'teki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Topaloğlu, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Topaloğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DUALARLA UĞURLANDI

Topaloğlu için İl Jandarma Komutanlığı'nda öğle saatlerinde tören düzenlendi. Topaloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasından sonra Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un duasının ardından Topaloğlu'nun cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Topaloğlu, İslahiye Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin