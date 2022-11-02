Jandarma, uyuşturucu iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açığı kapattığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Jandarmanın başsavcılığa sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun devletin askeri ve emniyet teşkilatının alenen aşağıladığı belirtilerek, bu suçtan dava açılması istenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu için Jandarma Genel Komutanlığı harekete geçti.

JANDARMADAN SUÇ DUYURUSU

Jandarma Genel Komutanlığı söz konusu iddialar nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalar yaptığı belirtildi.

"ASKER VE POLİSİ ALENEN AŞAĞILADI"

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istenildiği ifade edildi. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301'inci maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunuldu. CHP lideri hakkında bu suçtan dava açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçmiş, Türkiye'nin uyuşturucu parası ile cari açığı kapattığını iddia etmiş, ülkede metamfetamin salgını olduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündeme getirdiği iddialara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hükümete kanadından peş peşe sert tepkiler gelmişti. Jandarmanın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.