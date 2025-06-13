Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

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Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Celal Güngör, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Celal Güngör, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güneş ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Kaymakam Güngör, heyettekilerle bir süre sohbet etti.

Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Güngör, jandarmanın milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.

Vatan ve millet uğrunda şehit olan jandarma personelini rahmetle andıklarını vurgulayan Güngör, "Bu uğurda gazi olan tüm kahramanlarımıza minnet ve saygılarımı iletiyorum. Allah onlardan bir kez daha razı olsun. Bu vesileyle şehitlerimizi saygıyla anıyor, Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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