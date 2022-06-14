Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı JANDARMA Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. JANDARMA Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve jandarma personeli katıldı. Tümgeneral Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel Cumhuriyet Anıtı Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.