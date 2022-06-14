Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı - Haberler

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Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı

JANDARMA Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

JANDARMA Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve jandarma personeli katıldı. Tümgeneral Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

Cumhuriyet Anıtı Jandarma Güncel Haberler

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