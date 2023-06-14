Jandarma Teşkilatı 184 yaşında

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü Aksaray'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando bölüğü gösteri yaptı.

Marşlar eşliğinde meydana giren komandolar zeybek oynayarak çeşitli figürlerle gösteri gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, askeri personel ve çok sayıda vatandaşın izlediği gösteri komandoların yürüyüşü ile son buldu.