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Jandarma sualtı timleri İstanbul'da sağanakta mahsur kalanları kurtardı

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İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerlerde mahsur kalan çok sayıda vatandaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, botlarla ulaştıkları vatandaşları güvenli noktalara taşıdı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bulundukları yerleri su basan, mahsur kalan, dışarı çıkamayan birçok vatandaşa ulaşan ekipler, botlar yardımıyla vatandaşları güvenli noktalara taşıdı.

Kaynak: AA
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