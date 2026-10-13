Jandarma'nın Boran-8 Keskin Nişancı Yarışması Foça'da başladı, 48 takım katılıyor.

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Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmaya, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım ile Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 takım katılıyor.

Bir gözcü ve bir nişancıdan oluşan 48 takımın mücadele ettiği yarışmayla, keskin nişancılığın önemine ilişkin farkındalığın artırılması, bu alanda mesleki kültür oluşturulması ve uzman personel arasında terörle mücadele harekatında edinilen tecrübelerin paylaşılması amaçlanıyor.

Organizasyonla ayrıca keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendilerine güvenlerinin artırılması, personelin kurumuna aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve Jandarma Genel Komutanlığının tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında algı, rehine, tabanca, kademeli mesafe, gece, farklı kalibre ve senaryo atışları ile sızma etapları gerçekleştirilecek.

Beş hakemin görev yaptığı yarışmayı, 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ediyor. Organizasyonda 742 personel görev alıyor.

"Seçkin Gözlemci Günü" olarak belirlenen 16 Ekim'de senaryo ve gösteri atışları, Çelik Kanatlar ve üzüm salkımı gösterileri gerçekleştirilecek. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca helikopterden atış ve paraşüt atlayışı yapılacak.

Etkinlik kapsamında 44 firma, geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri 14-17 Ekim'de alanda kurulan stantlarda sergileyecek.

Sergiyi yarışmacılar, kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlar ziyaret edebilecek. Dört gün sürecek yarışma, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA