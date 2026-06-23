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Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Başer, Keban Cumhuriyet Savcısı Cansın'ı ziyaret etti

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Başer, Keban Cumhuriyet Savcısı Cansın'ı ziyaret etti
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Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın'ı makamında ziyaret etti. Savcı Cansın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın'ı ziyaret etti.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Başer, Keban Cumhuriyet Savcısı Cansın'a makamında ziyarette bulundu.

Cansın, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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