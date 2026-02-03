Haberler

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tataroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tataroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, 2025'teki önemli olaylara dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tataroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İdris Tataroğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını seçen Tataroğlu, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" karelerini oyladı.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

