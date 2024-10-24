Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: 30 Bin Lira Çaldı

TOKAT'ın Pazar ilçesinde Aziz K. (30) kapısını çalıp kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı Metin Bağ'ın (75) evinden 30 bin lira çaldı. Aziz K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Pazar ilçesinde Aziz K. ilçede yalnız yaşayan Metin Bağ'ın kapısın çalıp, kendini jandarma personeli olarak tanıttı. Bağ'ın içeri davet ettiği Aziz K., evden 30 bin lira çalıp, ayrıldı. Durumu fark eden Bağ, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu Aziz K. yakalandı. Yapılan operasyonda ele geçirilen çalıntı para, Metin Bağ'a teslim edildi.

Aziz K.'nın ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.