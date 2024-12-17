Jandarma, Kar nedeniyle Hastaneye Ulaşamayan Hastaya Yardım Etti
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan diyaliz hastası Sami Uğurlu, jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye götürüldü.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.
İlçeye bağlı Doğanköy köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Sami Uğurlu'nun (77) yakınları, kar nedeniyle ilçeye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi.
Ekipler, arazi aracıyla evinden aldıkları Uğurlu'yu hastaneye ulaştırdı.
Uğurlu, yapılan tetkiklerin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel