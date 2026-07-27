Jandarma Gücü Kick Boks Turnuvası'nda Başarıdan Başarıya Koştu

(ANKARA) - İstanbul'da düzenlenen Profesyonel Türkiye Kick Boks Turnuvası'na katılan Jandarma Gücü sporcuları, bir altın ve bir bronz madalyanın yanı sıra şampiyonluk kupası ve şampiyonluk kemeri kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 24-26 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Profesyonel Türkiye Kick Boks Turnuvası'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da düzenlenen Profesyonel Türkiye Kick Boks Turnuvası'na katılan Jandarma Gücü sporcularımız, müsabakaları; bir altın, bir bronz, bir şampiyonluk kupası ve bir şampiyonluk kemeri ile tamamladı. Sporcularımızı tebrik ederiz."

Kaynak: ANKA