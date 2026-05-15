21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 58 tutuklama

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Mayıs tarihinde Şanlıurfa merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini ve operasyonlar kapsamında banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen siber operasyon kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA