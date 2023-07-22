Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Bilecik'e yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti ve Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına geçti.