Jandarma Ekiplerinden Kadınlara 1 Mayıs Kutlaması
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kadınlar, jandarma ekiplerinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruç Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.
Sohbet ettikleri kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan ekipler, emeklerine duydukları saygıyı dile getirdi.
Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel