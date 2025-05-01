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Jandarma Ekiplerinden Kadınlara 1 Mayıs Kutlaması

Jandarma Ekiplerinden Kadınlara 1 Mayıs Kutlaması
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kadınlar, jandarma ekiplerinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruç Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.

Sohbet ettikleri kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan ekipler, emeklerine duydukları saygıyı dile getirdi.

Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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