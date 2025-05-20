Jandarma Ekiplerinden Emniyet Kemeri Uygulaması

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da jandarma ekipleri, otobüsle şehirler arası yolculuk yapan kişilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olası trafik kazalarında ölüm riskini en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcuları bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

Ekipler, jandarma kontrol noktasında durdurdukları otobüsleri denetledikten sonra yolcuları da emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Kaza anında emniyet kemerinin kişinin ölmesini ya da ağır yaralanmasını engelleyebildiğine dikkati çeken ekipler, seyahat süresince kemerlerin çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.