Jandarma Ekipleri Yaren Leyleği Besledi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kayıkla açılıp Uluabat Gölü'nde balık tutan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan "Yaren" leyleği besledi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi"yle bilinen Yaren Leylek, 13. kez Bursa'nın Karacabey ilçesine geldi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i beslemek için Adem Yılmaz ile bir araya geldi.

Kayıkla Uluabat Gölü'ne açılan ekipler, Adem Yılmaz ile birlikte bir süre balık tutup Yaren'e yiyecek verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, ekiplerin Yaren'i balıkla beslediği anları, resmi sosyal medya hesaplarından "Evine hoş geldin Yaren Leylek" notuyla paylaştı.