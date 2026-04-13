Jandarma ekipleri fenalaşan sürücüyü hastaneye ulaştırdı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan Hasan Çelik (64), devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. O anlar, ekiplerin motosiklet kamerasına yansıdı.

Olay, Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motosikletli Asayiş Timi, bölgede devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında duran otomobilin yanında bulunan sürücü Hasan Çelik'in göğsünü tuttuğunu fark etti. Sürücünün fenalaştığını anlayan jandarma ekipleri, Çelik'i otomobilin arka koltuğuna aldı. Jandarma personelinden biri direksiyon başına geçerek otomobili kullanırken, diğeri de güzergah boyunca otomobile eşlik etti. Kandıra Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Çelik, jandarma personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle acil servise götürüldü. Çelik, burada tedaviye alındı.

Haber: Selda HATUN TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

500

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi