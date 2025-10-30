Jandarma Eğitim İçin Seferber Oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye en uzak köylerden Aşağıyağmurlu'da ilkokulun bakım ve onarımını üstlenerek eğitime destek oldu.

İlçeye en uzak köylerden biri olan Aşağıyağmurlu'da ilkokulun bakım ve onarım çalışmaları, Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapıldı. Çalışmalar kapsamında okulun iç ve dış cephe boyası, badana, merdiven onarımı ve genel temizlik işlemleri yapıldı. Jandarma personelinin çalışmasıyla okul, öğrencilerin eğitimine daha elverişli hale getirildi.

Jandarma personelinin duyarlı davranışı, köy halkı tarafından takdir toplarken, Karlıova Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.