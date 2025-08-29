Jandarma Düğün ve Asker Eğlencelerinde Güvenlik İçin Seminerler Düzenliyor

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açılmaması, orman yangınları ve temiz çevre konularında bilgilendirme seminerleri düzenliyor.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Cuma namazı çıkışında vatandaşları bilgilendiriyor.

Demir, her hafta farklı mahallade söz konusu bilgilenderme toplantılarının yapıldığını belirterek, "Asayişi sağlamaya yönelik tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetiyle yapılan önlemeler bir yere kadar. Düğünlerde silah atılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, çevremizin kirletilmemesi konularında bizlere destek olmalısınız. Sevinçlerinizin hüzne dönüşmesini istemiyorsanız böyle güzel günlerinizin zehir olmasını istemiyorsanız silah kullanmayın. Yeşile ve çevreye sahip çıkıp, çıkmayanları uyarın. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım. Sizler çok değerlisiniz ve sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.