Jandarma Genel Komutanlığı: Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Bulunduranlara Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 256 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenledikleri operasyonlar sonucu 259 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı."

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu; bir kaçak silah imalathanesi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı."

Kaynak: ANKA