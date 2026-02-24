Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı: Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Bulunduranlara Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 256 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, 27 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran 259 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda bir kaçak silah imalathanesi ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu; bir kaçak silah imalathanesi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı."

Kaynak: ANKA
