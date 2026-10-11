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Jandarma, Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı

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Jandarma, Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı
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Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, kaçak kazı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda N.S, E.T, O.A, K.A. ve E.S'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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