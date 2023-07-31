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Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı

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Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Konya'da düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Konya'da düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Tatlı'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Konya Havalimanı'na getirildi. Tatlı'nın cenazesini havalimanında polis memuru eşi Gamze Tatlı, 10 aylık bebekleri İkra ve yakınları ile il protokolü karşıladı. Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gece Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı Kahramanmaraş Jandarma Güncel Haberler

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