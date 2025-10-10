Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Başsağlıkı Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Başsağlıkı Mesajı
BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
