Jandarma Araç Kazasında 4 Asker Yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmaya ait bir aracın şarampole düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan jandarmaya ait araç, şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
