Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya adresi incelemeye alındı, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen 387 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığınca 1- 31 Mart tarihlerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 262, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 124 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişimi engellendi.