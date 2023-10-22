James Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'in Ekvatorunda Jet Akışı Keşfetti

James Webb uzay teleskobu uzak galaksileri gözlemlemeye devam ediyor. Aynı zamanda Güneş Sistemi'nin içinde yer alan eve yakın gezegenleri de gözlemlemeye olanak tanıyor. Geçen yıl James Webb, Jüpiter'in kızılötesi dalga boyunda görülen çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Bu veriler üzerinde çalışan bilim adamları, atmosferinde belirledikleri yepyeni bir özellik de dahil olmak üzere gezegenle ilgili bazı ipuçları yakaladılar.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in ekvatoru çevresinde saatte 320 mil hızla jet akışı keşfetti!

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun NIRCam'inden (Yakın Kızılötesi Kamera) Jüpiter'in efsanevi görüntüleri geldi. Bu görüntüler, kızılötesi ışıkta görkemli gezegenin çarpıcı ayrıntılarını ortaya koyuyor. Bu görüntülerde, araştırmacılar yakın zamanda Jüpiter'in ekvatorunun üzerinde, ana bulut katmanlarının üzerinde, saatte 320 mil (saatte 515 kilometre) hızla giden dar bir jet akımı keşfettiler.

Jüpiter'in atmosferi, 200 mil genişliğe yayılan ünlü Büyük Kırmızı Nokta gibi destansı fırtınaların olduğu, çalkantılı bir bölgedir. Araştırmacılar burada yeni bir özelliğin farkına vardılar. 3.000 mil genişliğinde ve gezegenin ekvatorunun üzerinde yer alan yüksek hızlı bir jet akışı keşfettiler. Bu jet akışı atmosferin yükseklerinde, ana bulut katmanının üzerinde bulunuyor. Ayrıca Webb'in NIRCam cihazıyla alınan verilerde gözlemleniyordu.

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İspanya'nın Bask Üniversitesi Üniversitesi'nden baş araştırmacı Ricardo Hueso, yaptığı açıklamada "Bu bizi tamamen şaşırtan bir şey. Bunlar aslında Jüpiter'in atmosferinde her zaman bulanık puslar olarak gördüğümüz detaylar. Artık gezegenin hızlı dönüşünü takip edebildiğimiz net özellikler olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Webb'in yakın kızılötesi cihazları, Jüpiter'in atmosferinin üst katmanlarına bakmak için ideal. Ayrıca bulanık pusları daha net ayrıntılara dönüştürecek kadar hassastır. Araştırmacılar, küçük bulutların hareketini izleyerek jet akışının hızını hesapladılar. Bu jet akışı saatle 320 mil hızla hareket ediyor. Kısaca bu jet akışı güçlü kasırgadan yaklaşık 2 kat daha hızlı.

Araştırmacılar, jet akışının hızını önümüzdeki birkaç yıl boyunca gözlemlemeye devam edecek. Böylece araştırmacılar, gezegenin ekvatorun üzerindeki stratosferinde görülen rüzgar ve sıcaklık düzeni arasında bir bağı inceleyecek.