Jale Yavuz'un 45. Sanat Yılı Sergisi "Sessiz Hikayeler" Açılıyor

Jale Yavuz'un 45. sanat yılına özel hazırlanan "Sessiz Hikayeler" sergisi, 9 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Sanatçının tezhip ve minyatür eserlerini bir araya getiren sergi, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Küratörlüğünü Ayşegül Çebi'nin üstlendiği sergide, Yavuz'un klasik üslubun inceliklerini çağdaş yorumlarla harmanlayan eserleri yer alıyor. Sanatseverler, bu seçki aracılığıyla geleneksel Türk süsleme sanatlarının zenginliğini keşfetme imkanı bulacak.

Geleneksel sanatların geçmişle bağını koruyan ve yenilikçi yorumlarla bugüne taşınan eserler, tezhip ve minyatürü merkeze alan serginin kavramsal çerçevesini oluşturuyor.

Sergiyi değerlendiren Çebi, "Jale Yavuz'un sanat yolculuğu, yalnızca estetik bir arayış değil aynı zamanda köklü bir kültürel mirası geleceğe aktarma çabasıdır. Onun eserlerinde renklerin ve desenlerin ötesinde sabır, emek ve sessiz bir derinlik yer alıyor. Bu sergiyi hazırlarken, sanatçının 45 yıllık çalışmalarının ardındaki anlamı görünür kılmayı ve ziyaretçilere yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk sunmayı amaçladım." ifadelerini kullandı.