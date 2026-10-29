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JAK timleri Hakkari Derecik'te 2 bin 388 metre rakımdaki kayalığa Türk bayrağı astı

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JAK timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hakkari Derecik'teki Silo Yaylası'nda 2 bin 388 metre rakımdaki kayalıklara Türk bayrağı astı. Jandarma, tırmanma ve bayrak asma anını görüntülerle paylaştı.

Hakkari'nin Silo Yaylası'nda bulunan kayalıklara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timlerince Türk bayrağı asıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Derecik Silo Yaylası'nda, 2 bin 388 metre rakımda bulunan yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kayalıklarda şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda, timin kayalıklara tırmanma ve Türk bayrağını asma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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