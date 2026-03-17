İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde geleneksel kardeşlik iftarı yapıldı

Güncelleme:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, düzenlediği iftar programıyla öğrencilerini bir araya getirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceğine inandığını belirtti ve Ramazan'ın önemine vurgu yaptı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğrencileri, geleneksel kardeşlik iftarında bir araya geldi.

Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde düzenlenen iftar programında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, gençlerin daha iyi bir gelecek inşa edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

Katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Acar, ramazanın daha insanca ve adil yaşamak için dersler çıkarmaya vesile olan bir ay olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında ve Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli." dedi.

Acar, İZÜ'nün medeniyet değerlerine bağlılığı esas alan bir kurum olduğuna işaret ederek, "Size çok iş düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek hepimizin İslami ve insani vazifesi. Türkiye ve İslam alemi bugünkünden daha iyi yerlere gelecek ama bunun için yapılacak şeyler var. Geleceğe ve sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Küçük, Prof. Dr. Erhan İçener, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir, üniversitenin akademik ve idari personeli ile 2 bine yakın İZÜ öğrencisi katıldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
500

