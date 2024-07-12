Üye Girişi
Haberler

İznik'teki Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Elbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine bölgeye İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle soğuk hava deposunun çatısı çöktü.

Büyük çaplı hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bursa İznik Bursa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Bakmadan Geçme

13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan kimdir? 2024 Masterchef Hakan kaç yaşında, nereli? Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Güneş yanığına diş macunu sürülür mü? Güneş yanığına yoğurt sürülür mü?
AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title