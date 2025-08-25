İznik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İznik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, tarlaya devrilerek sürücüsü Hüseyin Demir'in ölümüne neden oldu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Demir (62), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik'e bağlı Ömerli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Demir yönetimindeki 35 AK 5890 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe devrilirken, sürücü traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde öldüğü anlaşılan Demir'in cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.