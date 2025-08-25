İznik'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Demir (62), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik'e bağlı Ömerli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Demir yönetimindeki 35 AK 5890 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe devrilirken, sürücü traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde öldüğü anlaşılan Demir'in cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK(Bursa),