İznik'te TIR zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı

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BURSA'nın İznik ilçesinde TIR, zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İznik- Yenişehir YÖNÜ yeni çevreyolunda meydana geldi. E.P. yönetimindeki 81 AEM 884 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör savrulurken, römorkta bulunan zeytinler yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü H.Y. ile TIR'ın sürücüsü E.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı