Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İznik'te TIR zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İznik'te TIR zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik-Yenişehir yönü çevreyolunda saat 21.30 sıralarında TIR, aynı yönde seyreden zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, traktör ve TIR sürücüsü yaralanarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR, zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İznik- Yenişehir YÖNÜ yeni çevreyolunda meydana geldi. E.P. yönetimindeki 81 AEM 884 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör savrulurken, römorkta bulunan zeytinler yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü H.Y. ile TIR'ın sürücüsü E.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da peş peşe bomba ihbarı! 4 yolcu uçağı incelemeye alındı, biri acil iniş yaptı

4 yolcu uçağına art arda ihbar! Biri apar topar acil iniş yaptı
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu

Hepsi aynı anda hastanelik oldu! Yedikleri son yemek tam kabus

Bakan Murat Kurum COP31 zirvesine 5 gün kala özel video yayınladı

Dünya Antalya'ya kilitlendi! Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken video
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam