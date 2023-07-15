İznik'te Tır ve Midibüs Çarpışması: 7 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Volkan C. yönetimindeki 16 RAA 96 plakalı tır, İznik-Adapazarı kara yolu Karatekin Mahallesi yakınlarında, içinde Iraklı turistlerin bulunduğu 34 BBS 359 midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, tır şoförü ile 6 Iraklı turist yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.