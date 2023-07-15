İznik'te Tır ve Midibüs Çarpışması: 7 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.