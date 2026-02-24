Haberler

Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde gece saatlerinde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.A., aralarında husumet bulunan Veysel U. ile cadde üzerinde karşılaşınca belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden 2'si Veysel U.'ya isabet ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli O.A.'nın ise karakola giderek teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntüde O.A.'nın cadde üzerinde karşılaştığı Veysel U.'yu görür görmez silahına davranarak ateş ettiği görüldü. Açılan ateş sonucu yaralanan Veysel U.'nun, park halindeki bir aracın arkasına sığınarak korunmaya çalıştığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca, Veysel U.'nun arkadaşının ateşin ardından O.A.'yı tutarak olay yerinden uzaklaştırdığı anlar da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

İçişleri'nin ardından gözler Emniyet'te! Bir isim ön plana çıkıyor
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma

Kan donduran olayda, savunmaları daha da skandal
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike