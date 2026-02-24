Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde gece saatlerinde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.A., aralarında husumet bulunan Veysel U. ile cadde üzerinde karşılaşınca belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden 2'si Veysel U.'ya isabet ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli O.A.'nın ise karakola giderek teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntüde O.A.'nın cadde üzerinde karşılaştığı Veysel U.'yu görür görmez silahına davranarak ateş ettiği görüldü. Açılan ateş sonucu yaralanan Veysel U.'nun, park halindeki bir aracın arkasına sığınarak korunmaya çalıştığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca, Veysel U.'nun arkadaşının ateşin ardından O.A.'yı tutarak olay yerinden uzaklaştırdığı anlar da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı