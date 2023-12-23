İznik'te Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi civarında meydana gelen kazada, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Recep Sevim'e (74) otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevim'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İznik- Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi civarında, Sinan Eren idaresindeki 16 UK 884 plakalı otomobil, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Sevim'e (74) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledikleri Sevim'in cenazesini İznik Devlet Hastanesi morguna götürdü.
Sürücü Eren ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.