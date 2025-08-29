İznik'te Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İznik ilçesinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

500
