İznik'te Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel