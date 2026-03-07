Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü A.S. ile arkasındaki M.A. yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İznik Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.S. idaresindeki 16 PCJ 61 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 16 TS 757 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan M.A. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanı anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

